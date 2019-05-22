Вопросы налогообложения обсудили представители бизнеса и госорганов

В частности, речь идет о пункте 4 статьи 33. Он определяет основания, при которых налоговая база и сумма подлежащего уплате или возврату налога по результатам проверки подлежат корректировке. Разработчики уверяют, что в ней учли все моменты правоприменительной практики и совершенствования налогового контроля.

Элла Селицкая, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:

Мы прекрасно понимаем, что по применению этой статьи должна быть выработана единая правоприменительная практика, должна осуществляться координация действий. Подходы, которые должны вырабатываться по 33-й статье, они должны основываться на принципах справедливости и добросовестности плательщика. Это значит, пока контролирующим органом не будет доказано о том, что он нарушил, не исполнил в полном объеме налоговое законодательство, он будет признаваться добросовестным. Бремя доказывания лежит на контролирующем органе.