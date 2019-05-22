Власти Турции недовольны отельной системой «всё включено»

Новости Турции. Туры по системе «всё включено» – безусловные лидеры в поисковых запросах белорусов, планирующих летний отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристические власти Турции недовольны: с одной стороны, отели загружены, с другой, магазины и рынки городов не приносят владельцам желаемой выручки. Люди попросту не выходят из отелей и не тратят деньги в ресторанах, кафе, магазинах и на рынках.

Сервис OneTwoTrip провел опрос – как изменится отношение к отдыху в Турции, если там отменят систему «всё включено»? Каждый пятый признался, что тогда он выберет для отдыха другую страну.