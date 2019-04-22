С 1 мая пенсионеры будут платить вдвое меньше за проезд в пригородных электричках

Новости Беларуси. С 1 мая пенсионеры будут оплачивать только половину стоимости проезда в пригородных электричках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы купить билет со скидкой, нужно предъявить пенсионное удостоверение. Его же необходимо иметь при себе и во время поездки.

Ставшая уже традиционной льгота будет действовать практически весь сезон активных сельскохозяйственных работ, то есть до конца сентября.