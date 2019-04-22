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С 1 мая пенсионеры будут платить вдвое меньше за проезд в пригородных электричках

22 апреля 2019 16:49
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Новости Беларуси. С 1 мая пенсионеры будут оплачивать только половину стоимости проезда в пригородных электричках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 мая пенсионеры будут платить вдвое меньше за проезд в пригородных электричках-1

Чтобы купить билет со скидкой, нужно предъявить пенсионное удостоверение. Его же необходимо иметь при себе и во время поездки.

Ставшая уже традиционной льгота будет действовать практически весь сезон активных сельскохозяйственных работ, то есть до конца сентября.

Больше новостей экономики за 22 апреля читайте здесь.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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