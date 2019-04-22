В Беларуси вывоз мусора с дач и гаражей станет обязательным

Новости Беларуси. Вывоз мусора из всех садовых товариществ и гаражных кооперативов в ближайшее время станет обязательным. Теперь они включены в общую схему обращения с отходами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая норма уже закреплена законодательно. В правительстве считают, что это позволит избавиться от самовольных свалок рядом с дачами, а также сделает услугу дешевле. Если сейчас дачники оплачивают количество рейсов, которые совершает автомобиль, то в будущем будут платить за реальный вес мусора.