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В Беларуси вывоз мусора с дач и гаражей станет обязательным

22 апреля 2019 16:49
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Новости Беларуси. Вывоз мусора из всех садовых товариществ и гаражных кооперативов в ближайшее время станет обязательным. Теперь они включены в общую схему обращения с отходами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вывоз мусора с дач и гаражей станет обязательным-1

Такая норма уже закреплена законодательно. В правительстве считают, что это позволит избавиться от самовольных свалок рядом с дачами, а также сделает услугу дешевле. Если сейчас дачники оплачивают количество рейсов, которые совершает автомобиль, то в будущем будут платить за реальный вес мусора.

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# Мусор # общество # Фотофакт

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