БУТБ начинает торговлю удобрениями на внутреннем рынке

Новости Беларуси. Посевная на пороге. И в ее преддверии на Белорусской универсальной товарной бирже оживают продажи удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом месте по спросу минеральные удобрения. Отметим, что с начала 2022 года продали средств защиты для растений и семян для посева на 85 миллионов рублей. Это больше, чем обычно. При этом рынок помогает и сэкономить расходы покупателей благодаря снижению цен в ходе торгов. За неполные два месяца этот показатель превысил 937 тысяч рублей. При этом не менее существенный экономический эффект планируют достичь и при продаже удобрений.