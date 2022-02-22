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БУТБ начинает торговлю удобрениями на внутреннем рынке

22 февраля 2022 16:32
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Новости Беларуси. Посевная на пороге. И в ее преддверии на Белорусской универсальной товарной бирже оживают продажи удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

БУТБ начинает торговлю удобрениями на внутреннем рынке-1

На первом месте по спросу минеральные удобрения. Отметим, что с начала 2022 года продали средств защиты для растений и семян для посева на 85 миллионов рублей. Это больше, чем обычно. При этом рынок помогает и сэкономить расходы покупателей благодаря снижению цен в ходе торгов. За неполные два месяца этот показатель превысил 937 тысяч рублей. При этом не менее существенный экономический эффект планируют достичь и при продаже удобрений.  

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# Экономика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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