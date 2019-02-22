Минэнергетики: Ядерное топливо на БелАЭС завезут летом

Новости Беларуси. Ядерное топливо на БелАЭС завезут летом. Об этом сообщили 22 февраля в Министерстве энергетики на коллегии, где подвели итоги 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока изготовили в Новосибирске. К поставке готова основная инфраструктура – железнодорожные и автомобильные маршруты, станции перегрузки, помещение для хранения.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики:

Мы к приемке топлива в высокой степени готовности. За месяц-полтора до физпуска мы его завезем. Мы оцениваем сегодня по той степени готовности, которая есть. Это может состояться в конце мая – июне, как планирует генподрядчик.

На БелАЭС будут эксплуатироваться два реактора последнего уровня безопасности. Станция в первую очередь обеспечит страну собственными киловаттами.

К слову, в 2018 году Беларусь уже увеличила экспорт электроэнергии более чем в семь раз за счет собственных источников. Основной рынок – Прибалтика. Сейчас прорабатывают новые маршруты поставок.