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Новости экономики за 22.01.2024

22 января 2024 16:43
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Презентация новой программы финансирования промышленной кооперации в рамках ЕАЭС прошла в Минске. На какие проекты направят дополнительные средства? Китайские импортеры готовы масштабировать бизнес в Беларуси. Какая продукция пользуется наибольшим спросом? И как Евразийский банк развития оценивает перспективы белорусской экономики? Об этой и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский бизнес профинансируют в рамках ЕАЭС.

ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ

Новости экономики за 22.01.2024-1

Аналитики Евразийского банка развития считают, что экономика Беларуси в 2024 году будет расти быстрее, чем в последние 10 лет. В ЕАБР напомнили, что ВВП Беларуси увеличился на 3,9 % в 2023 году, как и прогнозировали эксперты международной финансовой организации. Промышленное производство, увеличившись на 7,7 % год к году, обеспечило более половины прироста ВВП. Значительный вклад был сформирован торговлей и увеличением инвестиций в основной капитал. Сдерживающее влияние на рост ВВП оказали грузоперевозки, а также информационные и компьютерные услуги. В 2024 году аналитики ЕАБР прогнозируют рост ВВП на 2 % – это выше среднего за последние 10 лет.

Крупнейший китайский импортер пиломатериалов будет масштабировать бизнес в Беларуси.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская

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