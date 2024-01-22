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Крупнейший китайский импортёр пиломатериалов будет масштабировать бизнес в Беларуси

22 января 2024 16:43
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Крупнейший иностранный покупатель пиломатериалов на товарной бирже готов масштабировать бизнес в Беларуси. При этом речь идет не только о наращивании импорта пилопродукции, но и о закупках других популярных в Китае белорусских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший китайский импортёр пиломатериалов будет масштабировать бизнес в Беларуси-1

В первую очередь китайских покупателей интересует продукция сельского хозяйства, а именно сухое молоко, рапсовое масло и сахар. А через биржу открывается доступ ко всем белорусским производителям. Электронная платформа по торговле промышленными и потребительскими товарами позволит китайским экспортерам быстрее найти партнеров. Только за 2023 год площадкой воспользовались порядка трех тысяч предприятий из Беларуси, заключив более 39 тысяч сделок с импортозамещающей продукцией.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская

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