Белорусский бизнес профинансируют в рамках ЕАЭС

Финансовую поддержку получат многосторонние промышленные проекты на просторах стран ЕАЭС. Максимальный объем выплат составит около 4 миллионов долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финансовую поддержку получат многосторонние промышленные проекты на просторах стран ЕАЭС. Максимальный объем выплат составит около 4 миллионов долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На субсидии могут рассчитывать начинания, в реализации которых участвуют как минимум три страны из экономической пятерки. На новый механизм поддержки могут претендовать около 30 отраслей промышленности. Не касается это торговли и переработки. Финансирование межгосударственных проектов будет осуществляться через определенные банки и институты развития стран, входящих в ЕАЭС.
Александр Панасюк, первый заместитель председателя Республиканской ассоциации предприятий промышленности Беларуси:
Самое главное, для чего создавался Евразийский экономический союз, это как раз одна из возможностей расширения кооперации. В первую очередь машиностроения, сельхозмашиностроения, в чем и сильна Беларусь. И это очень важно, потому что компетенции Беларуси сильны в одном, России – в другом, Казахстана, Киргизии и так далее. И на наш взгляд, это даст возможность еще шире, глубже использовать кооперационные моменты. Данный проект и данные механизмы финансирования говорят о том, что можно и более мелкие проекты профинансировать. И это важно для бизнеса.
От Беларуси отобрано более 10 организаций, которые могут рассчитывать на дополнительное финансирование. Поддерживать один проект будут не более пяти лет. На нынешний год на финансирование данной программы предусмотрено 1 миллиард 800 миллионов российских рублей.