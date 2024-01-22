Белорусский бизнес профинансируют в рамках ЕАЭС

Финансовую поддержку получат многосторонние промышленные проекты на просторах стран ЕАЭС. Максимальный объем выплат составит около 4 миллионов долларов в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На субсидии могут рассчитывать начинания, в реализации которых участвуют как минимум три страны из экономической пятерки. На новый механизм поддержки могут претендовать около 30 отраслей промышленности. Не касается это торговли и переработки. Финансирование межгосударственных проектов будет осуществляться через определенные банки и институты развития стран, входящих в ЕАЭС.

Александр Панасюк, первый заместитель председателя Республиканской ассоциации предприятий промышленности Беларуси:

Самое главное, для чего создавался Евразийский экономический союз, это как раз одна из возможностей расширения кооперации. В первую очередь машиностроения, сельхозмашиностроения, в чем и сильна Беларусь. И это очень важно, потому что компетенции Беларуси сильны в одном, России – в другом, Казахстана, Киргизии и так далее. И на наш взгляд, это даст возможность еще шире, глубже использовать кооперационные моменты. Данный проект и данные механизмы финансирования говорят о том, что можно и более мелкие проекты профинансировать. И это важно для бизнеса.