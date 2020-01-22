РНПЦ продлили предоставление льготы по налогу на прибыль

Новости Беларуси. Указом Президента от налога на прибыль освобождены, подчиненные Минздраву РНПЦ, головные организации в структуре оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи населению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сохранение налоговой льготы позволит и дальше укреплять материально-техническую базу центров, своевременно обновлять медицинское оборудование, развивать технологии, поддерживать качество медицинских услуг на высоком уровне. Предоставление налоговой льготы продлевается до конца 2022 года.
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