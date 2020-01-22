Прямой эфир

До 5 руб. за одну операцию. Банки пересмотрят комиссию за платежи наличными

22 января 2020 20:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Некоторые банки пересматривают комиссию за прием платежей наличными в кассах. До 5 рублей за одну операцию по банковской карте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А если нужно оплатить коммунальные, пополнить счёт мобильного оператора и заплатить за свет – это уже 15 рублей сверх основных расходов за услуги. Альтернатива, конечно, есть. Оплачивать услуги через инфокиоски или интернет-банкинги. Но не всегда такие сервисы доступны. Особенно в малонаселенных пунктах.

В обновленном сборнике «Беларусбанка» комиссия за прием наличных за операции по банковской карточке в кассе банка по платежам в пользу производителей услуг – 2 рубля за каждый платеж.

Больше новостей экономики за 22 января здесь

# Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый сервис такси идёт в Беларусь
22 января 2020 20:15

Новый сервис такси идёт в Беларусь

РНПЦ продлили предоставление льготы по налогу на прибыль
22 января 2020 20:10

РНПЦ продлили предоставление льготы по налогу на прибыль

Чижик о новом белорусском спутнике: «Мы тут должны сотрудничать с россиянами, а может быть, и по дальней дуге работать»
22 января 2020 17:55

Чижик о новом белорусском спутнике: «Мы тут должны сотрудничать с россиянами, а может быть, и по дальней дуге работать»