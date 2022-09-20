Витебская область наращивает объёмы поставок в Волгоградский регион

Новости Беларуси. Витебская область наращивает объемы поставок в Волгоградский регион. Товарооборот за шесть месяцев более 6 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном экспортируют нефтепродукты, стеклоткани, ковры, моющие и чистящие средства. Не так давно стали поставлять баллоны для сжиженных газов. Витебская область закупает в Волгоградской подъемники, металлопрокат и трубы, приборы и датчики. В эти дни Волгоград принимает белорусскую делегацию. Стороны осуждают поставки специальной техники, оборудования и запчастей в волгоградский регион. Идут переговоры о расширении торгово-экономических отношений, перспективах сотрудничества предприятий.