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Витебская область наращивает объёмы поставок в Волгоградский регион

20 сентября 2022 15:44
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Новости Беларуси. Витебская область наращивает объемы поставок в Волгоградский регион. Товарооборот за шесть месяцев более 6 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебская область наращивает объёмы поставок в Волгоградский регион-1

В основном экспортируют нефтепродукты, стеклоткани, ковры, моющие и чистящие средства. Не так давно стали поставлять баллоны для сжиженных газов. Витебская область закупает в Волгоградской подъемники, металлопрокат и трубы, приборы и датчики. В эти дни Волгоград принимает белорусскую делегацию. Стороны осуждают поставки специальной техники, оборудования и запчастей в волгоградский регион. Идут переговоры о расширении торгово-экономических отношений, перспективах сотрудничества предприятий.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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