Белорусские банки продолжают снижать ставки по кредитам для физлиц

Новости Беларуси. Уточненная статистика показывает, что белорусские банки не стали дожидаться, пока регулятор сократит ставку рефинансирования и еще в июле снизили стоимость заимствований для физических лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После небольшого роста месяцем ранее средняя ставка по новым кредитам на срок до одного года потеряла почти 0,5 % и составила 8,92 %. Примерно также сократилась и ставка по долгосрочным кредитам – до 11,37 % годовых. Ставки по депозитам в национальной валюте также снижались, хоть и не столь значительно. Сейчас в ряде случаев проценты по долгосрочным вкладам превышают проценты по аналогичным кредитам.