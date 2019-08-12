«Это наша экзотика, жёлтый»: как семья под Гомелем выращивает арбузы в промышленных масштабах

Новости Беларуси. Белорусские арбузы теперь в промышленных масштабах. 30 тонн с гектара – такой урожай получили в 2019 году в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья Гринько занимается выращиванием этой крупной ягоды уже пять лет, и каждый сезон посевные площади увеличиваются. Их арбузы настолько хороши, что их покупают даже для фотосессий. Можно ли в Беларуси сделать бизнес на бахче, выяснял корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Это не Ростов и не Астрахань, всего 10 километров от Гомеля. На этой бахче вот уже пятый год семья Гринько доказывает, что арбуз – самая что ни на есть белорусская ягода.

Товарную кондицию в 8-12 килограммов первая партия арбузов здесь набирает уже во второй половине июля.

Самое главное – внизу есть пятно желтое. Тогда сто процентов будет он готов.

Игорь Гринько перевез семью за город 16 лет назад. С тех пор чего только не выращивал: от традиционного картофеля до перцев и томатов. Но вот уже пятый год посевные площади все активнее отвоевывает бахча. На поле настоящий арбузный интернационал: белорусским сортам компанию составляют гибриды из Франции, Америки и даже Южной Кореи.

Это наша экзотика, наш желтый арбуз. Orange king – «оранжевый король». Сладкий до ужаса. Шикарный просто.

И едят, и выращивают арбузы в семье Гринько дружно: в процессе заняты все от мала до велика. И если отец с сыном больше в полях, то женская часть семьи отвечает за коммерческую составляющую бизнеса. Ирина говорит: конкурировать на рынке с импортным товаром непросто, но получается. Цены не ломят. В основе их бизнеса философия доступности отечественных витаминов.

Ирина Гринько, жительница деревни Цегельня:

Это наша изюминка. Они поначалу берут попробовать. Так, ради приколов берут, для фотографий берут. А во второй раз они приходят за арбузом.

Многие белорусы до сих пор не верят, что такие арбузы можно вырастить в нашем климате без лишних удобрений. Но Игорь отрезает очередной кусок ягоды внучке и уверяет: никакой химии, только правильная технология.

Игорь Гринько, житель деревни Цегельня:

Тремя способами я пробовал. Просто в грунт рассаду – росли шарики. Просто под капельный полив – росли мячики. Под черную пленку и под капельный полив – растут арбузы.