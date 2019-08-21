Прямой эфир

В России значительно вырастут цены на автомобили

21 августа 2019 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В России крупные автопроизводители готовятся повысить цены. Они уже поднялись, но в 2020 году могут вырасти еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все дело в истечении срока соглашения о промсборке. У всех производителей компонентов он истекает в 2020 году, а вместе с ним и возможность получения субсидий. В результате их бизнес окажется под угрозой, поскольку импорт готовых автодеталей без льгот станет выгоднее производства в России.

Как результат, уже с начала следующего года ожидается резкое повышение цен на автомобили.

Больше новостей экономики за 21 августа здесь.

# Автомобили # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Поющие, танцующие, летающие: Всемирная выставка роботов проходит в Пекине
21 августа 2019 14:17

Поющие, танцующие, летающие: Всемирная выставка роботов проходит в Пекине

Температурный рекорд: в Арктике потеплело до +35 градусов
21 августа 2019 11:46

Температурный рекорд: в Арктике потеплело до +35 градусов

В Таиланде прогремело несколько взрывов
21 августа 2019 11:40

В Таиланде прогремело несколько взрывов