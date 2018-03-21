Новости экономики за 21.03.2018

С 31 марта этим займутся непосредственно землеустроительные службы местных исполнительных комитетов. Таким образом, владельцы крестьянских хозяйств существенно сэкономят. В среднем разработка проекта отвода стоит 1 тысячу 700 рублей. Это довольно большая сумма. Чтобы снизить финансовую нагрузку на фермерские хозяйства и было принято решение плату отменить.

Не все жители сельской местности и владельцы частных домов рассчитывали на затянувшуюся зиму, они вынуждены были докупить топливные брикеты и дрова. Напомним, в столице цена на каменные угли всех марок (за 1 тонну) без малого 40 рублей, на топливные брикеты на основе торфа – 18 рублей 43 копейки, дрова смешанных пород (за 1 плотный кубический метр) – 5 рублей 89 копеек.

1200 квадратных метров и 7этажей в высоту – это площадь выставочного павильона Беларуси на «ЭКСПО-2020» в Дубае. Наша страна продолжает подготовку к этому масштабному событию. Инжиниринговая компания, которая займется проектированием макета, уже определена. Сейчас ведётся поиск застройщика.

Интерактивный стенд предполагает концепцию трёх «И»: «Инновации», «Инвестиции» и «Индивидуальность». С помощью неё будут продемонстрированы достижения нашей страны. Свое участие в выставке «ЭКСПО-2020» подтвердили 180 стран. Форум продлится 6 месяцев. Ожидается, что его посетят порядка 30 миллионов человек.

Когда БелЖД будет продавать билеты в Россию со скидками?