Прямой эфир

Белорусская делегация во главе с Шорцем прибыла в Тбилиси для участия в Днях Минска

21 марта 2018 06:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тбилиси готовится к открытию Дней Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская делегация уже прибыла в грузинскую столицу.

Белорусская делегация во главе с Шорцем прибыла в Тбилиси для участия в Днях Минска-1

На 21 марта запланирована встреча мэра Минска Андрея Шорца с мэром Тбилиси Каха Каладзе. Главы двух столиц намерены подписать программу торгово-экономического сотрудничества на 2018-2020 годы. Развивать партнерство планируют в экономике, туризме, культуре, образовании, транспорте и жилищном хозяйстве.

Завтра, 22 марта, в Тбилиси состоится торжественное открытие Дней Минска и праздничный гала-концерт, начнет работу грузинско-белорусский бизнес-форум, пройдет шахматный турнир и товарищеский матч по футболу.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Грузия

Другие новости рубрики

Все новости
«Я рискнул»: Александр Лукашенко о том, как был принят Декрет «О развитии цифровой экономики»
20 марта 2018 19:42

«Я рискнул»: Александр Лукашенко о том, как был принят Декрет «О развитии цифровой экономики»

«Наша цель – выпускать продукт мирового уровня». Линейка легковых автомобилей «БелДжи» пополнится двумя моделями
20 марта 2018 14:02

«Наша цель – выпускать продукт мирового уровня». Линейка легковых автомобилей «БелДжи» пополнится двумя моделями

В 2018 минчане подали почти наполовину больше налоговых деклараций, чем в 2017
19 марта 2018 21:08

В 2018 минчане подали почти наполовину больше налоговых деклараций, чем в 2017