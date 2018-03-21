Белорусская делегация во главе с Шорцем прибыла в Тбилиси для участия в Днях Минска

Новости Беларуси. Тбилиси готовится к открытию Дней Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская делегация уже прибыла в грузинскую столицу.

На 21 марта запланирована встреча мэра Минска Андрея Шорца с мэром Тбилиси Каха Каладзе. Главы двух столиц намерены подписать программу торгово-экономического сотрудничества на 2018-2020 годы. Развивать партнерство планируют в экономике, туризме, культуре, образовании, транспорте и жилищном хозяйстве.

Завтра, 22 марта, в Тбилиси состоится торжественное открытие Дней Минска и праздничный гала-концерт, начнет работу грузинско-белорусский бизнес-форум, пройдет шахматный турнир и товарищеский матч по футболу.