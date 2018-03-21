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Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтов. Михаил Русый посетил производственную площадку

21 марта 2018 11:16
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Новости Беларуси. Белорусская делегация уже начала работу в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 21 марта, в Тбилиси обсуждали совместное производство лифтов.

Ожидается, что до конца 2018 года завод выпустит первую сотню единиц продукции. В перспективе партнеры рассчитывают увеличить объемы минимум в пять раз. Идея актуальная.

Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтов. Михаил Русый посетил производственную площадку-1

Половина лифтов в Грузии сделана в Беларуси и поставлена еще в советский период. Сейчас модернизации или полной замены требуют около 25 тысяч подъемников. В первую очередь, лифты заменят в старых домах Тбилиси и Батуми.

Производственную площадку сегодня посетил вице-премьер Беларуси Михаил Русый.

Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтов. Михаил Русый посетил производственную площадку-4

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
Здесь целый комплекс. Готовить здесь будут на этой базе и специалистов массовых профессий для обслуживания, то есть монтеров, электриков, слесарей и прочих. Поэтому лифт идет разобранный, здесь сразу они его собирают и начинают обучение.

Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтов. Михаил Русый посетил производственную площадку-7

Дмитрий Кумсишвили, первый вице-премьер – министр экономики и устойчивого развития Грузии:
Мы сегодня уже поговорили по направлению комбайнов. Грузия нуждается в новых комбайнах. Наше Министерство сельского хозяйства уже со своими коллегами и Министерством промышленности Беларуси уже в деталях будут говорить о возможности закупки и спецификации этого направления.

Я думаю, что этот вопрос очень важный, он тоже, конечно, будет создавать новые рабочие места.

Добавим, Грузия имеет режимы свободной торговли со странами в разных регионах. Так что потенциал совместных предприятий не ограничивается только внутренним рынком этой страны.

# Экономика # Михаил Русый # Фотофакт # Беларусь-Грузия # Дмитрий Кумсишвили

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