Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтов. Михаил Русый посетил производственную площадку
Новости Беларуси. Белорусская делегация уже начала работу в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 21 марта, в Тбилиси обсуждали совместное производство лифтов.
Ожидается, что до конца 2018 года завод выпустит первую сотню единиц продукции. В перспективе партнеры рассчитывают увеличить объемы минимум в пять раз. Идея актуальная.
Половина лифтов в Грузии сделана в Беларуси и поставлена еще в советский период. Сейчас модернизации или полной замены требуют около 25 тысяч подъемников. В первую очередь, лифты заменят в старых домах Тбилиси и Батуми.
Производственную площадку сегодня посетил вице-премьер Беларуси Михаил Русый.
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
Здесь целый комплекс. Готовить здесь будут на этой базе и специалистов массовых профессий для обслуживания, то есть монтеров, электриков, слесарей и прочих. Поэтому лифт идет разобранный, здесь сразу они его собирают и начинают обучение.
Дмитрий Кумсишвили, первый вице-премьер – министр экономики и устойчивого развития Грузии:
Мы сегодня уже поговорили по направлению комбайнов. Грузия нуждается в новых комбайнах. Наше Министерство сельского хозяйства уже со своими коллегами и Министерством промышленности Беларуси уже в деталях будут говорить о возможности закупки и спецификации этого направления.
Я думаю, что этот вопрос очень важный, он тоже, конечно, будет создавать новые рабочие места.
Добавим, Грузия имеет режимы свободной торговли со странами в разных регионах. Так что потенциал совместных предприятий не ограничивается только внутренним рынком этой страны.