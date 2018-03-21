Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтов. Михаил Русый посетил производственную площадку

Новости Беларуси. Белорусская делегация уже начала работу в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 21 марта, в Тбилиси обсуждали совместное производство лифтов. Ожидается, что до конца 2018 года завод выпустит первую сотню единиц продукции. В перспективе партнеры рассчитывают увеличить объемы минимум в пять раз. Идея актуальная.

Половина лифтов в Грузии сделана в Беларуси и поставлена еще в советский период. Сейчас модернизации или полной замены требуют около 25 тысяч подъемников. В первую очередь, лифты заменят в старых домах Тбилиси и Батуми. Производственную площадку сегодня посетил вице-премьер Беларуси Михаил Русый.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

Здесь целый комплекс. Готовить здесь будут на этой базе и специалистов массовых профессий для обслуживания, то есть монтеров, электриков, слесарей и прочих. Поэтому лифт идет разобранный, здесь сразу они его собирают и начинают обучение.