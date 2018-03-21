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Из первых уст рассказать о нашей стране. Беларусь будет представлена на «ЭКСПО-2020» в Дубае

21 марта 2018 11:51
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Новости Беларуси. 1200 квадратных метров и семь этажей в высоту – это площадь выставочного павильона Беларуси на «ЭКСПО-2020» в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна продолжает подготовку к этому масштабному событию.

Из первых уст рассказать о нашей стране. Беларусь будет представлена на «ЭКСПО-2020» в Дубае -1

Из первых уст рассказать о нашей стране. Беларусь будет представлена на «ЭКСПО-2020» в Дубае -3

Инжиниринговая компания, которая займется проектированием макета, уже определена. Сейчас ведется поиск застройщика. Интерактивный стенд предполагает концепцию трех «И»: «Инновации», «Инвестиции» и «Индивидуальность». С помощью нее будут продемонстрированы достижения нашей страны.

Из первых уст рассказать о нашей стране. Беларусь будет представлена на «ЭКСПО-2020» в Дубае -6

Евгений Лазарев, старший советник управления МИД Беларуси:
С учетом того, что Объединенные Арабские Эмираты – динамично развивающаяся страна, активно инвестирует по всему миру, центр туризма, мы ожидаем, что на выставку приедет большое количество посетителей, что создает для нас возможности того, чтобы активно продвинуть наши товары, наши услуги и, естественно, не в последнюю очередь рассказать из первых уст, как говорится, о нашей стране.

Из первых уст рассказать о нашей стране. Беларусь будет представлена на «ЭКСПО-2020» в Дубае -9

Добавим, свое участие в выставке «ЭКСПО-2020» подтвердили 180 стран. Форум продлится шесть месяцев. Ожидается, что его посетят порядка 30 миллионов человек.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-ОАЭ

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