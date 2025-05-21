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Теннис. Кристина Дмитрук впервые в карьере вышла в финал квалификации French Open

21 мая 2025 11:43
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Кристина Дмитрук впервые в карьере вышла в финал квалификации второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции по теннису, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В одной второй отбора белоруска, занимающая 221 место мирового рейтинга, обыграла 155-ю в топе – Мэддисон Инглис из Австралии. Первый сет проходит в равной борьбе, и соперница со старта захватила инициативу, однако наша спортсменка исправила ситуацию и в итоге была сильнее – 7:5. А во второй партии Кристина действовала уже более уверенно и не оставила шансов своей визави – 6:3. Для попадания в основную сетку соревнований осталось сделать один шаг.

# Теннис

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