Финалисты футбольного Кубка Беларуси провели встречи 10-го тура – результаты

Финалисты футбольного Кубка Беларуси провели встречи 10-го тура национального первенства, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Гродненский «Неман» в Новополоцке одержал уверенную победу над местным «Нафтаном». Все мячи были забиты в первом тайме – гости вышли вперед на второй минуте усилиями Константина Кучинского, а затем свое преимущество наращивали – отличились Юрий Пантя и Леонард Гвет. Хозяева сумели ответить единственным голом в исполнении Игната Прановича. Как итог, виктория подопечных Игоря Ковалевича с убедительным результатом – 3:1.

А вот футболисты жодинского «Торпедо» потерпели поражение. В Мозыре они уступили «Славии» с минимальным счетом 0:1. Победный мяч на 65-й минуте забил Илья Кухарчик.