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Предприятия Минпрома удвоили объём инвестиций в основной капитал в 2023 году

20 декабря 2023 17:07
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Предприятия Минпрома в 2023 году удвоили объем инвестиций в основной капитал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия Минпрома удвоили объём инвестиций в основной капитал в 2023 году-1

За 11 месяцев инвестиционные затраты составили без малого миллиард рублей. Максимальные объемы финансовых вложений привлекли Белорусская металлургическая компания, а также такие крупные холдинги, как БЕЛАЗ и МТЗ. Всего в рамках отраслевой программы 54 организации реализуют 65 инвестиционных и инновационных проектов с общим объемом финансирования более 5 миллиардов рублей. Основные источники финансирования – собственные средства организаций и займы банков.

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# Государственная политика в области промышленности # Экономика # Наталья Надольская

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