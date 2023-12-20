Предприятия Минпрома удвоили объём инвестиций в основной капитал в 2023 году

Предприятия Минпрома в 2023 году удвоили объем инвестиций в основной капитал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 11 месяцев инвестиционные затраты составили без малого миллиард рублей. Максимальные объемы финансовых вложений привлекли Белорусская металлургическая компания, а также такие крупные холдинги, как БЕЛАЗ и МТЗ. Всего в рамках отраслевой программы 54 организации реализуют 65 инвестиционных и инновационных проектов с общим объемом финансирования более 5 миллиардов рублей. Основные источники финансирования – собственные средства организаций и займы банков.