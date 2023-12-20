Выручка резидентов «Великого камня» по итогам 2023-го может превысить 1 млрд рублей

Выручка резидентов «Великого камня» по итогам года может превысить миллиард рублей. Поставки за рубеж выросли на 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полтора раза стали больше впускать промышленной продукции. В индустриальном парке уже 120 резидентов. 25 из которых появились в 2023-м, и это самое большое количество резидентов, привлеченных когда-либо в парк за 12 месяцев. Проекты в «Великом камне» в том числе реализуют резиденты из России, Китая и Индии. Продукция поставляется в 16 стран мира. Основой рынок сбыта – страны ЕАЭС. Активно осваиваются страны дальней дуги, в том числе и в азиатском направлении.