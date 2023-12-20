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Выручка резидентов «Великого камня» по итогам 2023-го может превысить 1 млрд рублей

20 декабря 2023 17:07
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Выручка резидентов «Великого камня» по итогам года может превысить миллиард рублей. Поставки за рубеж выросли на 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выручка резидентов «Великого камня» по итогам 2023-го может превысить 1 млрд рублей-1

В полтора раза стали больше впускать промышленной продукции. В индустриальном парке уже 120 резидентов. 25 из которых появились в 2023-м, и это самое большое количество резидентов, привлеченных когда-либо в парк за 12 месяцев. Проекты в «Великом камне» в том числе реализуют резиденты из России, Китая и Индии. Продукция поставляется в 16 стран мира. Основой рынок сбыта – страны ЕАЭС. Активно осваиваются страны дальней дуги, в том числе и в азиатском направлении.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская

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