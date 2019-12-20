Новости экономики за 20.12.2019

Новости Беларуси. Какой российский регион заинтересован в импорте белорусского льна? Каким видят символ белорусского рубля дизайнеры? Когда истекает срок уплаты сбора для владельцев агроусадеб? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь призывает ЕС заморозить тарифы за выдачу шенгена белорусам

БЕЛОРУССКИЙ ЛЕН ОТПРАВИТСЯ В ИВАНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Льноперерабатывающие предприятия Ивановской области заинтересованы в поставках произведенного в Беларуси льна. Белорусская сторона готова рассмотреть возможности поставки льноволокна в Россию в 2020 году – после того, как будут полностью обеспечены этой продукцией отечественные производители.