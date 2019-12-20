Новости экономики за 20.12.2019
Новости Беларуси. Какой российский регион заинтересован в импорте белорусского льна? Каким видят символ белорусского рубля дизайнеры? Когда истекает срок уплаты сбора для владельцев агроусадеб? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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БЕЛОРУССКИЙ ЛЕН ОТПРАВИТСЯ В ИВАНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Льноперерабатывающие предприятия Ивановской области заинтересованы в поставках произведенного в Беларуси льна. Белорусская сторона готова рассмотреть возможности поставки льноволокна в Россию в 2020 году – после того, как будут полностью обеспечены этой продукцией отечественные производители.
Кроме этого, Ассоциация предпринимателей текстильной и швейной промышленности Ивановской области предложила сотрудничество в сфере маркировки товаров. В ближайшие годы стороны договорились скоординировать усилия по защите рынка ЕАЭС от контрафактных импортных товаров и недобросовестной конкуренции.
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ВЛАДЕЛЬЦАМ АГРОУСАДЕБ НАПОМИНАЮТ ОБ УПЛАТЕ СБОРА
Министерство по налогам и сборам напоминает физлицам, что срок уплаты сбора за оказание услуг в сфере агроэкотуризма за 2020 год истекает 30 декабря 2019 года. Платить сбор не надо, если в уходящем году услуги не оказывались.
В МНС напомнили, что при прекращении деятельности субъекты агроэкотуризма должны направить в райисполком письменное уведомление. В этом году ставка сбора установлена в размере базовой величины или 25,5 рублей.