«Вошло в моду путешествовать не только по миру, но и по нашей стране». В Минске прошёл туристический конкурс «Познай Беларусь»

Новости Беларуси. В Минске прошла торжественная церемония награждения ежегодного туристического смотра-конкурса «Познай Беларусь».

Призы вручили лучшим в 10 номинациях, среди которых «Фотография года», «Рассказы о малой Родине», «Музеи и объекты развлечения года». На праздник пригласили всех участников.

Кстати, для большинства из них конкурс действительно стал традиционным: многие становятся лауреатами не впервые. Кстати, в этот раз свои заявки прислало рекордное количество участников – 800 человек, а это почти в три раза больше, чем в 2018 году.

Валерий Паращенко, директор национального агентства по туризму:

Нужно отметить неравнодушие людей: всё больше и больше у наших граждан интереса ко внутреннему туризму, который у нас активными темпами развивается. Вошло в моду путешествовать не только по миру, но и по нашей стране. Есть много замечательных объектов, которые нужно объездить, посмотреть и остаться под хорошим большим впечатлением.

Алексей Драпеза, участник конкурса:

Я участвую уже третий год в этом конкурсе. Предыдущие два я участвовал в номинации «Познай Беларусь». В этом решил себя попробовать в номинации «Материал года», открыть Беларусь для каждого. На нашем информационном портале еженедельно выходит рубрика, где открываем Беларусь, где я делюсь самыми интересными и необычными местами, которые скрыты для обычного обывателя.