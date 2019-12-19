Белорусский стартап попал в топ лучших в Европе

Новости Беларуси. Белорусский стартап по созданию интерактивных игр из видео и стримов получил премию Первого континентального конкурса спортивно-технологических стартапов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный критерий участия – инновационный продукт, способный оказать значительный эффект на рынок спорта и киберспорта. Наш проект с оценкой в 5 миллионов долларов попал в число 14 лучших европейских стартапов, внедряющих новые технологии в спорт.