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Белорусский стартап попал в топ лучших в Европе

19 декабря 2019 19:55
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Новости Беларуси. Белорусский стартап по созданию интерактивных игр из видео и стримов получил премию Первого континентального конкурса спортивно-технологических стартапов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный критерий участия – инновационный продукт, способный оказать значительный эффект на рынок спорта и киберспорта. Наш проект с оценкой в 5 миллионов долларов попал в число 14 лучших европейских стартапов, внедряющих новые технологии в спорт.

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# Компьютерные игры # Экономика # Фотофакт

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