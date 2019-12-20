Беларусь призывает ЕС заморозить тарифы за выдачу шенгена белорусам

Новости Беларуси. ЕС готов подписать соглашение об упрощении визового режима с Беларусью в январе 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но в феврале вступает в силу новый Визовый кодекс Евросоюза, который увеличивает визовый сбор до 80 евро. Получается, что на какое-то время шенген для белорусских граждан подорожает, а только потом подешевеет. По этой причине Беларусь призывает ЕС заморозить тарифы за выдачу шенгенских виз белорусским гражданам, чтобы не было временного подорожания.

Вьетнам продлил безвизовый режим для белорусов до 31 декабря 2022 года. Наши туристы смогут посещать эту страну и находиться на ее территории до 15 дней со дня прибытия вне зависимости от цели визита.