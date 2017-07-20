Новости экономики за 20.07.2017

В связи с этим у многих абонентов изменились лицевые счета, возникли сложности.

Новости Беларуси. Переход оплаты за потребленную воду на новую систему электронных платежей вызвал затруднения у многих белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты советуют: при оплате за предыдущий месяц надо сообщить текущие показания водомера, которые включат уже в июльскую жировку. Оплатить ее необходимо до конца августа. И желательно делать это в одни и те же числа каждого месяца, так проще уложиться в субсидируемый ежемесячный лимит потребления – 4,2 кубометра на человека.

В БОРЬБЕ С НЕЛЕГАЛАМИ

Туристический рынок Беларуси избавят от нелегальных экскурсоводов. Порядок аттестации специалистов (который, кстати, не менялся с 2007 года) усовершенствован. Раньше аттестованный специалист должен был каждые 5 лет проходить тестирование и устное собеседование. Теперь вместо этого он может окончить курсы повышения квалификации и продлить срок свидетельства об аттестации на 5 лет. То есть появилась альтернатива.

До нововведений недобросовестные претенденты защищали всего пару тем и водили группы по множеству маршрутов.

Теперь требования стали жестче: проводить экскурсии разрешается лишь по темам, которые защищены на аттестации. За неисполнение могут ввести штраф от 5 до 20 базовых величин или 460 рублей.

ВСЕ ПО ПЛАНУ

За полгода в Минске построили 5500 квартир.