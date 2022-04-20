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Для внедрения высоких технологий. Правительство увеличит финансирование для наукоёмких технологий

20 апреля 2022 16:24
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Новости Беларуси. Финансирование госпрограммы «Наукоемкие технологии и техника» будет увеличено более чем на 190 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая сумма составит порядка полумиллиарда рублей.  

Для внедрения высоких технологий. Правительство увеличит финансирование для наукоёмких технологий-1

Дополнительное финансирование позволит создавать и внедрять высокие технологии в производство в стране наукоемкой конкурентоспособной продукции и нарастить экспортный потенциал Беларуси. Реализация всех разработок и внедрение их в реальный сектор экономики осуществляется в тесной кооперации со всеми отраслями и предприятиями страны.  

Больше новостей экономики за 20 апреля читайте здесь.  

# Государственная политика в сфере науки # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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