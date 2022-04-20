Для внедрения высоких технологий. Правительство увеличит финансирование для наукоёмких технологий

Новости Беларуси. Финансирование госпрограммы «Наукоемкие технологии и техника» будет увеличено более чем на 190 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая сумма составит порядка полумиллиарда рублей.

Дополнительное финансирование позволит создавать и внедрять высокие технологии в производство в стране наукоемкой конкурентоспособной продукции и нарастить экспортный потенциал Беларуси. Реализация всех разработок и внедрение их в реальный сектор экономики осуществляется в тесной кооперации со всеми отраслями и предприятиями страны.