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Нацбанк прекращает продавать мерные слитки из драгметаллов

20 апреля 2022 16:22
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Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси с 1 июля не будет проводить в своих кассах операции купли-продажи мерных слитков из драгметаллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта мера коснется юрлиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Нацбанк прекращает продавать мерные слитки из драгметаллов-1

В Нацбанке комментируют отказ от операций с драгметаллами как меру оптимизации своей деятельности. Стоимость золота на Лондонской бирже металлов превысила отметку 2 000 долларов за тройскую унцию. Впервые за 1,5 месяца драгметалл демонстрирует такой рост. С начала 2022 года золото стремительно набирает в цене. В этот раз стимулом для роста стала высокая инфляция в США, которая впервые за 40 лет подскочила до 8,5 %.  

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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