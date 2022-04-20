Доля расчётов в национальных валютах в ЕАЭС может увеличиться до 85%

По итогам 2021 года доля расчетов в российских рублях внутри ЕАЭС составила 76 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас активно идет подготовка международного договора о новой валютно-финансовой системе, которая бы включала государства не только ЕАЭС, но и все страны, не желающие зависеть от США.

Доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле между странами Евразийского экономического союза может увеличиться до конца года до 85 % и выше. Ряд практических шагов уже сделан. Армения уже начала платить за российский газ в рублях, о переходе на расчеты за нефть и газ в рублях заявила и Беларусь.