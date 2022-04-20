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Доля расчётов в национальных валютах в ЕАЭС может увеличиться до 85%

20 апреля 2022 16:26
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По итогам 2021 года доля расчетов в российских рублях внутри ЕАЭС составила 76 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас активно идет подготовка международного договора о новой валютно-финансовой системе, которая бы включала государства не только ЕАЭС, но и все страны, не желающие зависеть от США.  

Доля расчётов в национальных валютах в ЕАЭС может увеличиться до 85%-1

Доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле между странами Евразийского экономического союза может увеличиться до конца года до 85 % и выше. Ряд практических шагов уже сделан. Армения уже начала платить за российский газ в рублях, о переходе на расчеты за нефть и газ в рублях заявила и Беларусь.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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