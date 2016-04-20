Новости экономики за 20.04.2016

Новости Беларуси. Информационные технологии в промышленности и виртуальные испытания продукции. Об инновациях в производственном секторе говорили на Белорусско-германском форуме. Какие подходы предлагают немецкие коллеги белорусским партнерам?

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Немецкие топ-менеджеры провели мастер-класс для белорусских предприятий. Главный акцент на внедрение высоких технологий в промышленном производстве. Эксперты поделились современными методиками. Например, внедрение индустриального Интернета. Эти инструменты позволяют повышать производительность труда и снижать затраты.

Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

У нас есть опыт внедрения уже комплексного проектирования, там, где в процессе разработки уже проводятся и виртуальные испытания изделий, которые позволяют избежать многих ошибок.

ПЕРЕРАБОТАЛИ И ЗАРАБОТАЛИ

В первом квартале Беларусь увеличила экспорт сырой нефти. Рост составил почти 3%. Такая динамика стала возможной благодаря снижению цен на сырье. В результате отечественные перерабатывающие заводы имели дополнительную загрузку, что сказалось на объеме экспорта нефтепродуктов.

По итогам первых двух месяцев года, белорусские предприятия поставили их на внешние рынки на 30 тысяч тонн больше, выручка при этом составила без малого 850 миллионов долларов.

ПРОБИЛИ ДНО

Новое жилье снова дешевеет. Цены на новостройки пробили минимум 4-летней давности. За неделю стоимость потеряла более половины процента. В итоге коммерческий квадрат в среднем стоит 1158 долларов.

На вторичном рынке аналогичная ситуация. С начала года метр подешевел на 145 условных единиц. Одновременно на рынке наблюдается сокращение предложения квартир.

Андрей Чернышев, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости:

Все это привлекает и иногородних покупателей. Доля сделок с иногородними покупателями в этом году значительно выросла – с 11% в прошлом до 22% в нынешнем.

Белорусский рубль на торгах сегодня укрепился к корзине валют. Доллар подешевел на 13 рублей. И завтра по Нацбанку американская валюта – 19829. Евро наоборот подорожал, набрав 64 пункта. 22535 официальный курс на вторник. Российский рубль снизился и остановился в шаге от 300 белорусских.

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