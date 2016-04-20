Назвали лучшие товары Беларуси: они производятся на 16 предприятиях

Новости Беларуси. Торговый потенциал, качество и экспортные ориентиры. Лучшие товары Республики Беларусь назвали 20 апреля в столице. Обладателями почетного звания стали сразу 16 предприятий. Это хлебозаводы, кондитерские и косметические фабрики, предприятия по производству теплосчётчиков и техобслуживанию автомобилей.

В рамках конкурса назвали и лучшие белорусские товары, которые пользуются большим спросом в России. Этой премии удостоились организации по производству межкомнатных дверей и электроустановочных изделий.

К слову, сегодня рынок Российской Федерации — основной для белорусских производителей. Однако отечественные предприятия постоянно расширяют границы экспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Дорогокупец, заместитель директора предприятия по производству дверей:

Мы очень плотно работаем по рынкам сбыта со всеми странами СНГ. Естественно, основной упор делаем на Россию. В последнее время начинаем немного осваивать арабский мир.

Валентин Татарицкий, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Конкурс проводится в несколько этапов. На различных этапах рассматривается много различных характеристик товаров, в том числе новизна, инновационность этих товаров, потребительские качества, спрос на рынке.

Жанна Бирич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Конкуренция высока, и предприятия не могут реализовать ее без качества. И сегодня эта задача является основной.