В Беларуси начинают разводить овец знаменитой французской породы

Новости Беларуси. Золотое руно в Беларуси. Первые овцы одной из самых популярных пород — Иль-де-Франс прибыли в Синеокую. Животные прославились, прежде всего, своей неприхотливостью, высокой производительностью и качеством мяса. Порода нашла поклонников в 30 странах мира. А чем они покорили белорусов?

Вот такой марсельезой встречают нас эти французы. В кудрявом оркестре почти три сотни овец. А дирижирует здесь — Гасан Гасанович — чабан с белорусской душой и кавказскими корнями.

Гасан Гаджиев, главный чабан овцеводческой фермы:

Если я найду хорошую траву, то я издаю клич: «Ки-ги-ги-ги».

Гасан Гасанович работает с отарами уже более 50-ти лет. На родине, где овцеводство считается брендом, он в одиночку справлялся с двухтысячными гуртами. Этой отрасли и в Беларуси мастер пророчит большое будущее.

Гасан Гаджиев, главный чабан овцеводческой фермы:

Все говорят, что в Беларуси овцы не выживают. Я категорически против этого. Я всегда говорил и говорю — белорусские земли созданы для овцеводства.

Иль-де-Франс по праву можно назвать одной из лучших мясных пород. Французские овечки покорили фермеров уже в 30 странах мира. Они прославились своими размерами и хорошей плодовитостью.

И вот он — настоящий тяжеловес в этой отаре. 150 килограммов. Зовут его Яша. И можно заметить на морде у барана характерные складки. Кстати, чем больше таких морщин, тем привлекательнее он для дам. Что ж, судя по Яше, он настоящая звезда.

А для звезды и условия соответствующие. В райдере — климат-контроль, вентиляция, поилки с подогревом. Что ж, все для удобства гостей.

Александр Никитенко, начальник овцеводческого комплекса:

Животным летом будет поддерживаться температура 21-24 градуса. Сегодня они прошли акклиматизацию на 90 процентов.

Овцеводство в Беларуси сегодня выходит из застоя. Но, пожалуй, слишком медленно. В 90-е по стране насчитывалось почти 500 тысяч голов, сейчас же чуть более 80. И это вместо запланированных программой по развитию отечественного овцеводства 100 тысяч. Что весьма удивительно, ведь овчинка по всем параметрам стоит выделки.

Баранина — это диетическое мясо с минимумом холестерина, молоко — ценный ингредиент в голубых сырах, а шерсть — хороший, а главное, свой ресурс в легкой промышленности. Это понимают инвесторы. В случае с этой фермой, из Ирана.

Вадим Маршак, заместитель генерального директора овцеводческой фермы:

Беларусь вообще открыта для инвестиций, для инвесторов. Особенно если речь идет о сельском хозяйстве. Перспектива есть огромная. Есть слои населения, которые потребляют баранину. И спрос на мясо есть всегда.

Стоит отметить, что это первые Иль-де-Франс в Беларуси. И далеко не последние. В ближайшие две недели хозяйство пополнится еще на 300 голов. А в планах — 10 тысяч. Здесь всерьез задумываются и о производстве овечьего молока, аналогов которому нет в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.