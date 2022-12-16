В Ленинградской области появился магазин с белорусской молочкой

Первый в России магазин белорусских продуктов «Минский молочный» торжественно открыли в поселке Новоселье Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом наша страна расширяет русла своих молочных рек в восточном направлении. Новосельцы смогут ежедневно покупать молоко, сметану, масло, йогурты, сыры и прочую продукцию высокого стандарта качества. Белорусскую молочку знают, любят, ценят и хотят покупать во многих российских регионах. Вкусными и качественными могут быть только натуральные продукты, а вот их как раз можно отыскать только на полках с белорусскими товарами.

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