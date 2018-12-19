Новости экономики за 19.12.2018

Новости Беларуси. Какие права получат продавцы подарочных сертификатов, где уже работает сеть 5G, сколько в среднем стоит проживание в столичных гостиницах в праздничные дни? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОСТ

Промышленное производство в Беларуси в 2018 году растет на 6 %. Его объем в текущих ценах уже превысил 100 миллиардов рублей.