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Новости экономики за 19.12.2018

19 декабря 2018 17:15
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Новости Беларуси. Какие права получат продавцы подарочных сертификатов, где уже работает сеть 5G, сколько в среднем стоит проживание в столичных гостиницах в праздничные дни? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОСТ

Промышленное производство в Беларуси в 2018 году растет на 6 %. Его объем в текущих ценах уже превысил 100 миллиардов рублей.

Новости экономики за 19.12.2018-1

Среди лидеров роста практически все отрасли обрабатывающей промышленности. Наибольший прирост в производстве изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и машиностроении. Также заметно прибавляет производство различной фармацевтики и химических препаратов.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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