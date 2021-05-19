Новости экономики за 19.05.2021
Новости Беларуси. Как изменился годовой прирост индекса потребительских цен? В каких объемах и в какие страны экспортируем белорусские сыры? На каком этапе формирование общего ювелирного рынка стран ЕАЭС?
С деловым обзором среды в программе Новости «24 часа» Наталья Надольская.
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДРАГМЕТАЛЛАМИ В ЕАЭС ВСТУПИТ В СИЛУ 24 МАЯ
Соглашение об особенностях операций с драгоценными металлами и камнями в Евразийском экономическом союзе вступит в силу 24 мая. Вице-премьеры стран ЕАЭС утвердили заключение об исполнении данного соглашения.
Это последний документ, необходимый для полномасштабной реализации проекта в ювелирной сфере. Он позволит обеспечить сближение положений государственного надзора в странах для взаимного признания пробирных клейм. Это необходимо для формирования общего ювелирного рынка и свободного обращения ювелирных изделий в союзе.
РОСТ ИНФЛЯЦИИ ЗАМЕДЛИЛСЯ
В последние три месяца правительству удается удерживать увеличение потребительских цен в диапазоне 8,5 %. Бурный подъем отмечался во втором полугодии 2020 года. В апреле 2021-го, по данным Белстата и МАРТ, прирост потребительских цен составил 8,6 % в годовом выражении. Основное влияние на годовой прирост индекса потребительских цен по-прежнему оказывает увеличение стоимости медикаментов, произошедшее в начале года, а также масел и жиров из-за резкого роста контрактных цен. Ускорение инфляции характерно не только для Беларуси, это общее явление для большинства стран. Регулятор ожидает, что к декабрю прирост потребительских цен сложится на уровне 7 %.
БЕЛАРУСЬ ЭКСПОРТИРУЕТ СЫРЫ В 26 СТРАН МИРА
За три месяца с начала 2021 года экспортировано 60 тысяч тонн сыров. На 11,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Молочная продукция традиционно занимает в белорусском экспорте продовольствия около 40 %.
Представители 22 белорусских молочных заводов, сыроделы с многолетним стажем из стран ЕС, а также специалисты Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия в эти дни обсуждают развитие перерабатывающей отрасли. Беларусь занимает четвертую строчку в мировом рейтинге по экспорту сыров – после Евросоюза, США и Новой Зеландии. Продукцию продаем в 26 стран мира.
В 2020 году в Беларуси произвели 276 тысяч тонн сыра, из них 230 тысяч поставили за рубеж.
В КИТАЕ ВЛАДЕТЬ КРИПТОВАЛЮТОЙ МОГУТ ТОЛЬКО ЧАСТНЫЕ ЛИЦА
Китай запретил банкам и платежным системам предоставлять услуги с транзакциями криптовалюты, в том числе регистрацию, торговлю, клиринг и расчеты. «Спекулятивная торговля криптовалютой возобновилась, серьезно посягая на безопасность собственности людей и нарушив нормальный экономический и финансовый порядок», – говорится в заявлении.
Криптовалютой могут владеть только частные лица. После публикации заявления стоимость рынка криптовалют упала на 50 миллиардов долларов. Это произошло на фоне общего сокращения криптовалютного рынка за прошлую неделю на 500 миллиардов долларов.