Новости экономики за 19.05.2021

Новости Беларуси. Как изменился годовой прирост индекса потребительских цен? В каких объемах и в какие страны экспортируем белорусские сыры? На каком этапе формирование общего ювелирного рынка стран ЕАЭС? С деловым обзором среды в программе Новости «24 часа» Наталья Надольская.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДРАГМЕТАЛЛАМИ В ЕАЭС ВСТУПИТ В СИЛУ 24 МАЯ Соглашение об особенностях операций с драгоценными металлами и камнями в Евразийском экономическом союзе вступит в силу 24 мая. Вице-премьеры стран ЕАЭС утвердили заключение об исполнении данного соглашения. Это последний документ, необходимый для полномасштабной реализации проекта в ювелирной сфере. Он позволит обеспечить сближение положений государственного надзора в странах для взаимного признания пробирных клейм. Это необходимо для формирования общего ювелирного рынка и свободного обращения ювелирных изделий в союзе.

РОСТ ИНФЛЯЦИИ ЗАМЕДЛИЛСЯ В последние три месяца правительству удается удерживать увеличение потребительских цен в диапазоне 8,5 %. Бурный подъем отмечался во втором полугодии 2020 года. В апреле 2021-го, по данным Белстата и МАРТ, прирост потребительских цен составил 8,6 % в годовом выражении. Основное влияние на годовой прирост индекса потребительских цен по-прежнему оказывает увеличение стоимости медикаментов, произошедшее в начале года, а также масел и жиров из-за резкого роста контрактных цен. Ускорение инфляции характерно не только для Беларуси, это общее явление для большинства стран. Регулятор ожидает, что к декабрю прирост потребительских цен сложится на уровне 7 %.

БЕЛАРУСЬ ЭКСПОРТИРУЕТ СЫРЫ В 26 СТРАН МИРА За три месяца с начала 2021 года экспортировано 60 тысяч тонн сыров. На 11,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Молочная продукция традиционно занимает в белорусском экспорте продовольствия около 40 %. Представители 22 белорусских молочных заводов, сыроделы с многолетним стажем из стран ЕС, а также специалисты Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия в эти дни обсуждают развитие перерабатывающей отрасли. Беларусь занимает четвертую строчку в мировом рейтинге по экспорту сыров – после Евросоюза, США и Новой Зеландии. Продукцию продаем в 26 стран мира. В 2020 году в Беларуси произвели 276 тысяч тонн сыра, из них 230 тысяч поставили за рубеж.