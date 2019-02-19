Новости экономики за 19.02.2019
Новости Беларуси. Руководители крупных строительных предприятий Минской области и других регионов посещают в эти дни знаковые строительные объекты Стамбула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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А поучиться есть чему: от технологий постройки до нюансов финансирования. Среди таких объектов – новый аэропорт Стамбула, канал Евразия и третий мост, объединяющий европейскую и азиатскую части Турции.
Семинар для белорусских строительных и проектных предприятий организовала турецкая сторона, чтобы поделиться опытом развития экспорта подрядных услуг. Турция – второй экспортер строительных услуг в мире после Китая. В союзе строительных организаций Турции состоят около 120 предприятий, которые обеспечивают 95% экспорта подрядных услуг страны. К 2019 году предприятия ассоциации реализовали международных проектов на 400 миллиардов долларов.
МИНЛЕСХОЗ ОРГАНИЗУЕТ ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ
Не менее 12 миллионов евро инвестируют в создание в стране пеллетных производств. Приблизительно 2 миллиона евро на каждое производство по одному на область. Годовая мощность – до 30 тыс тонн топливных гранул из древесных отходов. Кроме этого, там будут перерабатывать опилки, обрезки, низкокачественную древесину. Пока же проект в прединвестиционной стадии реализации.
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Первая продукция появится не раньше 2020 года. Эксперты прогнозируют увеличение потребления пеллет на европейском рынке в ближайшие пять-семь лет, так что инвестиционный проект окажется весьма своевременным.