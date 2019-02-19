Новости экономики за 19.02.2019

Новости Беларуси. Руководители крупных строительных предприятий Минской области и других регионов посещают в эти дни знаковые строительные объекты Стамбула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минприроды предлагает изменить систему оплаты за вывоз мусора

А поучиться есть чему: от технологий постройки до нюансов финансирования. Среди таких объектов­ – новый аэропорт Стамбула, канал Евразия и третий мост, объединяющий европейскую и азиатскую части Турции.