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Новости экономики за 19.02.2019

19 февраля 2019 16:45
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Новости Беларуси. Руководители крупных строительных предприятий Минской области и других регионов посещают в эти дни знаковые строительные объекты Стамбула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минприроды предлагает изменить систему оплаты за вывоз мусора

А поучиться есть чему: от технологий постройки до нюансов финансирования. Среди таких объектов­ – новый аэропорт Стамбула, канал Евразия и третий мост, объединяющий европейскую и азиатскую части Турции.

Новости экономики за 19.02.2019-1

Семинар для белорусских строительных и проектных предприятий организовала турецкая сторона, чтобы поделиться опытом развития экспорта подрядных услуг. Турция – второй экспортер строительных услуг в мире после Китая. В союзе строительных организаций Турции состоят около 120 предприятий, которые обеспечивают 95% экспорта подрядных услуг страны. К 2019 году предприятия ассоциации реализовали международных проектов на 400 миллиардов долларов.

МИНЛЕСХОЗ ОРГАНИЗУЕТ ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ

Новости экономики за 19.02.2019-4

Не менее 12 миллионов евро инвестируют в создание в стране пеллетных производств. Приблизительно 2 миллиона евро на каждое производство по одному на область. Годовая мощность – до 30 тыс тонн топливных гранул из древесных отходов. Кроме этого, там будут перерабатывать опилки, обрезки, низкокачественную древесину. Пока же проект в прединвестиционной стадии реализации.

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Первая продукция появится не раньше 2020 года. Эксперты прогнозируют увеличение потребления пеллет на европейском рынке в ближайшие пять-семь лет, так что инвестиционный проект окажется весьма своевременным.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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