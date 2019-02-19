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Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине

19 февраля 2019 13:52
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Новости Беларуси. Сделать работу государственного сектора экономики результативной и конкурентной – ключевая задача для правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 февраля об этом шла речь в Совете министров, где рассматривали итоги социально-экономического развития страны за 2018 год.

Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине -1

Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине -3

Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине -5

Из семи важнейших параметров прогноза не выполнен темп роста ВВП. Он на 0,5 % сложился ниже, чем планировали. В остальном сработали неплохо. Сформировано положительное сальдо внешней торговли, в прогнозном коридоре удержана инфляция. По данным правительства, за 2018 год реальные доходы населения приросли на 8 %. Это в 2,5 раза выше прогнозного уровня.

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По итогам первого квартала 2019 года ожидается выполнение всех основных прогнозных параметров, кроме производства сельхозпродукции. Как считает министр экономики, проблемы в АПК начинают приобретать системный характер. За четыре года он вырос всего на 4 %.

Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине -8

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
К сожалению, негативные тенденции прошлого года продолжились и в январе. Это животноводство в первые месяцы, в растениеводстве это цветы, овощи закрытого грунта. Поэтому надо разбираться, что происходит: либо белорусы стали больше потреблять импортной продукции данного профиля, либо не дорабатывают наши производители.

Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине -11

Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине -13

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Дмитрий Крутой # Сергей Румас # Фотофакт

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