Не выполнен темп роста ВВП: итоги социально-экономического развития Беларуси за 2018 год подвели в Совмине

Новости Беларуси. Сделать работу государственного сектора экономики результативной и конкурентной – ключевая задача для правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 февраля об этом шла речь в Совете министров, где рассматривали итоги социально-экономического развития страны за 2018 год.

Из семи важнейших параметров прогноза не выполнен темп роста ВВП. Он на 0,5 % сложился ниже, чем планировали. В остальном сработали неплохо. Сформировано положительное сальдо внешней торговли, в прогнозном коридоре удержана инфляция. По данным правительства, за 2018 год реальные доходы населения приросли на 8 %. Это в 2,5 раза выше прогнозного уровня.

Румас: «Сегодня фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий»

По итогам первого квартала 2019 года ожидается выполнение всех основных прогнозных параметров, кроме производства сельхозпродукции. Как считает министр экономики, проблемы в АПК начинают приобретать системный характер. За четыре года он вырос всего на 4 %.