Минприроды предлагает изменить систему оплаты за вывоз мусора

Новости Беларуси. В стране стало меньше твердых коммунальных отходов: 3,7 миллиона тонн против 4 миллионов годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профильное ведомство выступает с инициативой скорректировать подходы к формированию тарифов на вывоз мусора. В частности, учитывать объемы вывозимых отходов в тоннах, а не кубометрах на человека, как в настоящее время.

По стране норматив варьируется в зависимости от благоустроенности зданий. А это означает, что нет единых подходов к их формированию. Также ведомство предлагает отправлять отдельную машину за каждым видом отходов.

За 2018 год Минприроды привлекло к административной ответственности свыше 6500 граждан, а общая сумма штрафов составила 1,6 миллиона рублей.