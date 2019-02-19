Прямой эфир

Минприроды предлагает изменить систему оплаты за вывоз мусора

19 февраля 2019 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В стране стало меньше твердых коммунальных отходов: 3,7 миллиона тонн против 4 миллионов годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профильное ведомство выступает с инициативой скорректировать подходы к формированию тарифов на вывоз мусора. В частности, учитывать объемы вывозимых отходов в тоннах, а не кубометрах на человека, как в настоящее время.

Минприроды предлагает изменить систему оплаты за вывоз мусора-1

По стране норматив варьируется в зависимости от благоустроенности зданий. А это означает, что нет единых подходов к их формированию. Также ведомство предлагает отправлять отдельную машину за каждым видом отходов. 

За 2018 год Минприроды привлекло к административной ответственности свыше 6500 граждан, а общая сумма штрафов составила 1,6 миллиона рублей.

Больше новостей экономики за 19 февраля здесь

# Мусор # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси составили рейтинг самых продвинутых бизнес-городов
19 февраля 2019 16:46

В Беларуси составили рейтинг самых продвинутых бизнес-городов

Новости экономики за 19.02.2019
19 февраля 2019 16:45

Новости экономики за 19.02.2019

Румас: «Сегодня фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий»
19 февраля 2019 13:59

Румас: «Сегодня фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий»