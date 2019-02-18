Новости экономики за 18.02.2019

Новости Беларуси. Ещё девять предприятий пищевой отрасли получили возможность поставлять продукцию в ОАЭ и другие страны Персидского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь для отечественных производителей, желающих поставлять продовольствие в мусульманские страны, значительно упростилась процедура сертификации продукции. Отпала необходимость терять средства и время на поездку на Ближний Восток. Все вопросы можно решить, не покидая нашей страны.

Мировой рынок халяльной продукции ежегодно показывает поступательный рост. Объем продаж рынка продуктов питания по стандарту халяль около 700 млрд долларов. По оценкам экспертов, к 2020 году цифра может увеличиться вдвое.

Беларусь и Бельгия хотят вместе производить минеральные удобрения. В стадии обсуждения находится инвестиционный проект. Представители бельгийской компании изучают потенциал Гродненского региона. Уже прошли переговоры с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также предприятиями включая «Гродно Азот», администрацию СЭЗ «Гродноинвест».

Читайте также:

Белорусы участвуют в продуктовой выставке в Дубае

По прогнозам Минтруда в 2019 году средняя пенсия должна составить более 400 рублей