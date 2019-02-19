Румас: «Сегодня фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий»

Новости Беларуси. 19 февраля в Совете министров Беларуси подвели итоги социально-экономического развития страны за 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из семи важнейших параметров прогноза не выполнен темп роста ВВП. Он на 0,5 % ниже, чем планировали. В остальном сработали неплохо. Сформировано положительное сальдо внешней торговли, в прогнозном коридоре удержана инфляция.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Сегодня фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий. При этом многие государственные предприятия рассчитывают исключительно на бюджетную поддержку.

Я напомню, что главой государства определены четкие требования в отношении подготовки и внесения мер государственной поддержки организаций, в соответствии с которыми правительство исключило внесение на рассмотрение главой государства вопросов, связанных с прямой бюджетной поддержкой предприятий.

Предприятия, не выполнившие условия, оказанные им государственной поддержки и не достигшие задекларированных целей ее представления, больше не вправе рассчитывать на такую помощь.