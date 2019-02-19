В Беларуси составили рейтинг самых продвинутых бизнес-городов

Новости Беларуси. В стране составили рейтинг самых продвинутых бизнес-городов и районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусском офисе компании «Битрикс 24» пояснили, что при составлении рейтинга учитывался примерно десяток различных параметров: от числа предприятий малого и среднего бизнеса до объёма иностранных инвестиций на 100 тысяч населения.

Первое место ожидаемо досталось Минску, а с существенным отставанием от него расположились Брест и Гродно. Из малых регионов лидерство удерживает Дзержинский район, который в общем рейтинге занимает 7-ю строчку, почти догнав по сумме баллов Гомель.