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В Беларуси составили рейтинг самых продвинутых бизнес-городов

19 февраля 2019 16:46
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Новости Беларуси. В стране составили рейтинг самых продвинутых бизнес-городов и районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси составили рейтинг самых продвинутых бизнес-городов-1

В белорусском офисе компании «Битрикс 24» пояснили, что при составлении рейтинга учитывался примерно десяток различных параметров: от числа предприятий малого и среднего бизнеса до объёма иностранных инвестиций на 100 тысяч населения.

В Беларуси составили рейтинг самых продвинутых бизнес-городов-4

Первое место ожидаемо досталось Минску, а с существенным отставанием от него расположились Брест и Гродно. Из малых регионов лидерство удерживает Дзержинский район, который в общем рейтинге занимает 7-ю строчку, почти догнав по сумме баллов Гомель.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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