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Новости экономики за 18.10.2022

18 октября 2022 18:30
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Новые проекты двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая обсудили в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 18.10.2022-1

Продовольственный экспорт Беларуси вырос на 25%. 

В совместной работе заинтересована «Ситик Констракшн Компани», которая ориентируется на строительстве объектов недвижимости промышленного, спортивного и инфраструктурного профиля, а также на экспортных поставках механического и электронного оборудования. В Беларуси компания представлена с 2007 года. Новые проекты затронут перспективные и актуальные в современных условиях направления.

Новости экономики за 18.10.2022-4

ЕЭС утвердил перечень скоропортящихся товаров, которые подлежат таможенному оформлению в приоритетном порядке.

Белорусский рубль на торгах 18 октября укрепился к четырем основным валютам. Евро упал и составил в цене 2 белорусских рубля 46 копеек. Последовал примеру и доллар – за него просят 2 рубля 52 копейки. Незначительно подешевела китайская валюта: цена за 10 юаней – 3 белорусских рубля 48 копеек. Динамика спада наблюдается и в курсе российского рубля. Цена составила 4 белорусских рубля и 6 копеек.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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