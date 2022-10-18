Новости экономики за 18.10.2022

Новые проекты двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая обсудили в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продовольственный экспорт Беларуси вырос на 25%. В совместной работе заинтересована «Ситик Констракшн Компани», которая ориентируется на строительстве объектов недвижимости промышленного, спортивного и инфраструктурного профиля, а также на экспортных поставках механического и электронного оборудования. В Беларуси компания представлена с 2007 года. Новые проекты затронут перспективные и актуальные в современных условиях направления.