Новости экономики за 18.10.2022

Новые проекты двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая обсудили в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые проекты двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая обсудили в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продовольственный экспорт Беларуси вырос на 25%.
В совместной работе заинтересована «Ситик Констракшн Компани», которая ориентируется на строительстве объектов недвижимости промышленного, спортивного и инфраструктурного профиля, а также на экспортных поставках механического и электронного оборудования. В Беларуси компания представлена с 2007 года. Новые проекты затронут перспективные и актуальные в современных условиях направления.
ЕЭС утвердил перечень скоропортящихся товаров, которые подлежат таможенному оформлению в приоритетном порядке.
Белорусский рубль на торгах 18 октября укрепился к четырем основным валютам. Евро упал и составил в цене 2 белорусских рубля 46 копеек. Последовал примеру и доллар – за него просят 2 рубля 52 копейки. Незначительно подешевела китайская валюта: цена за 10 юаней – 3 белорусских рубля 48 копеек. Динамика спада наблюдается и в курсе российского рубля. Цена составила 4 белорусских рубля и 6 копеек.