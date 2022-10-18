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Продовольственный экспорт Беларуси вырос на 25%

18 октября 2022 18:28
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Новости Беларуси. Продовольственный экспорт Беларуси в 2022 году вырос на 25%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продовольственный экспорт Беларуси вырос на 25%-1

Продукция уходит в основном в Россию и Китай, за 8 месяцев с начала года выручили около 4 миллиардов долларов. Как отметил министр экономики Александр Червяков, в стране нет проблем с обеспечением продовольственной безопасности. В магазинах есть все необходимое. Кроме того, радует урожай зерновых – рекордный в 2022 году.

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# Экспорт # Экономика # Александр Червяков # Фотофакт

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