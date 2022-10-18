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Новости экономики на РТР-Беларусь за 18.10.2022

18 октября 2022 17:47
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Новости Беларуси. Какие платежи можно совершить через систему ЕРИП? Насколько увеличилась доля белорусских товаров на российском рынке? И как изменились курсы валют? Подробнее расскажем в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.  

В Беларуси установлен перечень платежей, которые обязательно должны проводиться через систему ЕРИП  

Новости экономики на РТР-Беларусь за 18.10.2022-1

Соответствующее постановление правительства и Нацбанка вступило в силу. В список вошли самые востребованные операции, например, оплата жилищно-коммунальных услуг, за телефонную связь и интернет, обучение, медицинские, правовые и другие услуги. Также в списке погашение кредитов, пополнение банковских счетов и другие операции. Кроме того, упорядочили работу с платежными сервисами и приложениями. Новые правила призваны создать условия для конкуренции платежных инструментов на рынке страны. Это поможет снизить стоимость услуг, повысить качество обслуживания пользователей.  

Белорусские производители расширяют присутствие на российском рынке  

Новости экономики на РТР-Беларусь за 18.10.2022-4

За январь-август 2022 года доля наших товаров выросла: 8 % против 5,5 % за такой же период 2021-го. Эти цифры можно наращивать, уверены в Минэкономики. Товарооборот между двумя странами за восемь месяцев приблизился к 27 миллиардам долларов, почти половина из которых приходится на наш экспорт. Беларусь нарастила уровень поставок примерно на треть. Укрепляется сотрудничество и с другими государствами. В четыре раза вырос объем контейнерных перевозок в Китай, а общий уровень экспорта более чем вдвое. Немалый экспортный вклад в экономику вносит и аграрный сектор, в котором с начала года производство выросло почти на 5 %.  

Курсы валют на 18 октября  

Новости экономики на РТР-Беларусь за 18.10.2022-7

Курсы валют, которые установил 18 октября Национальный Банк Беларуси, на ваших экранах.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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