Новости экономики на РТР-Беларусь за 18.10.2022

Соответствующее постановление правительства и Нацбанка вступило в силу. В список вошли самые востребованные операции, например, оплата жилищно-коммунальных услуг, за телефонную связь и интернет, обучение, медицинские, правовые и другие услуги. Также в списке погашение кредитов, пополнение банковских счетов и другие операции. Кроме того, упорядочили работу с платежными сервисами и приложениями. Новые правила призваны создать условия для конкуренции платежных инструментов на рынке страны. Это поможет снизить стоимость услуг, повысить качество обслуживания пользователей.

За январь-август 2022 года доля наших товаров выросла: 8 % против 5,5 % за такой же период 2021-го. Эти цифры можно наращивать, уверены в Минэкономики. Товарооборот между двумя странами за восемь месяцев приблизился к 27 миллиардам долларов, почти половина из которых приходится на наш экспорт. Беларусь нарастила уровень поставок примерно на треть. Укрепляется сотрудничество и с другими государствами. В четыре раза вырос объем контейнерных перевозок в Китай, а общий уровень экспорта более чем вдвое. Немалый экспортный вклад в экономику вносит и аграрный сектор, в котором с начала года производство выросло почти на 5 %.

Курсы валют на 18 октября