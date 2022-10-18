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ЕЭС утвердил перечень скоропортящихся товаров, которые подлежат таможенному оформлению в приоритетном порядке

18 октября 2022 18:30
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Евразийский экономический союз утвердил перечень скоропортящихся товаров, подлежащих таможенному оформлению в приоритетном порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕЭС утвердил перечень скоропортящихся товаров, которые подлежат таможенному оформлению в приоритетном порядке-1

Это мясо, рыба и молочные продукты, а также овощи и фрукты. Наличие единого списка продукции обусловлено ориентацией на импорт товаров из стран – торговых партнеров ЕАЭС, а также изменениями логистических схем поставок. Перечень товаров актуален до конца 2023 года.

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# Продукты питания # Экономика # Фотофакт

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