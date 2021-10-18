Курс биткоина стал почти 63 тысячи долларов. Эта цифра достигнута впервые за полгода

Курс биткоина приблизился к 63 тысячам долларов впервые за полгода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Меньше чем за сутки цена выросла на 6 %.

По данным Bloomberg, повышение котировок могло произойти на фоне планов создания биржевого фонда на базе биткоин-фьючерсов. Комиссия по ценным бумагам США может одобрить работу фонда уже на следующей неделе. При этом курс биткоина остается сверхволатильным: за три последних месяца его стоимость выросла почти на 90 %.