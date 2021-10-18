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Переводы на карту облагаются подоходным налогом? В дар – только до определённой суммы

18 октября 2021 16:04
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Новости Беларуси. Нужно ли платить налог с денег, которые переведены на карту? По закону получать денежные подарки можно в пределах определенной суммы в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Переводы на карту облагаются подоходным налогом? В дар – только до определённой суммы-1

Получить в дар без уплаты налогов можно до 7 521 рубля. Если больше, то с суммы, превышающей эту норму, придется заплатить подоходный налог. Его ставка – 13 %. Получать деньги в дар от родственников можно без ограничений. Возврат средств на карточку за покупки также не является доходом и не облагается подоходным налогом.  

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# Государственная политика в сфере банковской деятельности # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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