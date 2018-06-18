Новости экономики за 18.06.2018

Новости Беларуси. ВВП Беларуси в 2018 году демонстрирует неплохой рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За первые пять месяцев прибавка составляет 4,7 %, до почти 45 миллиардов рублей.

РАСТУЩИЙ ПРОДУКТ Наибольший вклад в рост ВВП внесла обрабатывающая промышленность. На втором месте оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов. Замыкает тройку лидеров строительство. Среди регионов самый большой валовой региональный продукт показывает Минск, но самый быстрый рост – в Гродненской области, здесь положительное влияние оказывает строительство БелАЭС.

БЕЗОПАСНОСТЬ АТОМА Тем временем на БелАЭС завершен очередной этап монтажа первого энергоблока. Смонтирована одна из систем, являющаяся частью внутренней защитной оболочки здания реактора. Она повысит прочность строения. На следующем этапе строительства, конструкцию испытают на прочность и герметичность. У реактора на БелАЭС предусмотрены две защитные оболочки. Одна из них должна не допустить попадания радиоактивных веществ в окружающую среду, вторая защищает реактор от внешних воздействий.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК Беларусь и Великобритания договорились развивать сотрудничество в области деревообработки. Представители ряда компаний туманного альбиона находятся сейчас в Минске и демонстрируют интерес к различным товарам из древесины. В частности на британском рынке востребованы мягкая и садовая мебель, строительные конструкции, террасная доска и другие изделия. Есть спрос на различные материалы и детали для производства мебели. 18 июня зарубежные бизнесмены знакомятся с белорусскими предприятиями, а 19 июня состоится контактно-кооперационная биржа, во время которой заинтересованные компании смогут достигнуть конкретных договоренностей.